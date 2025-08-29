Comasco

ROVELLASCA – Una violenta grandinata ha colpito il centro abitato nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, riportando l’attenzione sul maltempo che in queste ore continua a interessare il Saronnese e la Bassa comasca. Nonostante il ritorno del sole nel primo pomeriggio, dopo il temporale che intorno alle 10.30 aveva già fatto registrare rovesci e raffiche di vento intorno a Saronno, nel pomeriggio su Rovellasca si è abbattuto un’improvvisa e intensa grandinata che ha imbiancato le strade in pochi minuti.

Il maltempo sta creando diversi disagi da due giorni. Solo ieri, giovedì 28 agosto, il nubifragio aveva causato uno smottamento a Gerenzano, lungo via del Malnino, con detriti e fango che avevano raggiunto anche la carreggiata dell’autostrada A9. Sempre ieri, a Origgio, i vigili del fuoco di Saronno erano stati protagonisti di un salvataggio: un automobilista rimasto intrappolato nel sottopassaggio allagato di via Primo Maggio era stato portato fuori a spalla dai pompieri.

Ora la preoccupazione è legata alle nuove previsioni. La Protezione Civile Lombardia ha infatti diramato l’allerta meteo n. 2025.91, classificata come “gialla ordinaria” per rischio temporali, valida dalle 14 di oggi, venerdì 29 agosto, fino alla mezzanotte di sabato 30 agosto.

Per ulteriori aggiornamenti e per consultare in tempo reale le allerte è disponibile l’app “allertaLOM”. Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito ufficiale della Protezione Civile Lombardia: allertalom.regione.lombardia.it/allerta.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Antonio)

