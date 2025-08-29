Ieri su ilSaronno: sottopassi allagati, tartaruga “aliena” in cortile e interventi per due casi di disagio psichico
29 Agosto 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 agosto, l’ondata di maltempo che ha colpito il Saronnese ha causato allagamenti e disagi, mentre ha destato curiosità la comparsa di una tartaruga esotica a Caronno. La cronaca ha registrato anche episodi legati al disagio psichico e piccoli episodi di microcriminalità urbana.
A Saronno la forte pioggia ha provocato l’allagamento di diversi sottopassi e strade, mentre a Solaro si è verificato un black-out che ha lasciato parte della città senza elettricità.
In un cortile del centro di Caronno Pertusella è stata trovata una tartaruga azzannatrice, una specie esotica e potenzialmente pericolosa: è stata messa in sicurezza dai soccorritori.
Caronno Pertusella: in un cortile del centro spunta… una tartaruga aliena
Una donna è stata sorpresa a rovistare in un’auto in sosta a Saronno: alla richiesta di spiegazioni ha detto di cercare semplicemente una bottiglietta d’acqua.
Saronno, sorpresa a frugare un’auto in sosta si giustifica: “Cercavo solo una bottiglietta d’acqua”
In via Primo Maggio a Saronno un uomo di 51 anni, cittadino francese, è stato soccorso in stato confusionale mentre camminava scalzo e disorientato: è stato affidato alle cure dei sanitari.
Scalzo e in stato confusionale: 51enne francese soccorso in via Primo Maggio
A Solaro un uomo di 41 anni è stato fermato e ricoverato dopo essere stato trovato nudo in strada e in evidente stato di agitazione.
Solaro, 41enne in escandescenze nudo in strada: fermato e ricoverato
