SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 agosto, l’ondata di maltempo che ha colpito il Saronnese ha causato allagamenti e disagi, mentre ha destato curiosità la comparsa di una tartaruga esotica a Caronno. La cronaca ha registrato anche episodi legati al disagio psichico e piccoli episodi di microcriminalità urbana.

A Saronno la forte pioggia ha provocato l’allagamento di diversi sottopassi e strade, mentre a Solaro si è verificato un black-out che ha lasciato parte della città senza elettricità.

In un cortile del centro di Caronno Pertusella è stata trovata una tartaruga azzannatrice, una specie esotica e potenzialmente pericolosa: è stata messa in sicurezza dai soccorritori.

Una donna è stata sorpresa a rovistare in un’auto in sosta a Saronno: alla richiesta di spiegazioni ha detto di cercare semplicemente una bottiglietta d’acqua.

In via Primo Maggio a Saronno un uomo di 51 anni, cittadino francese, è stato soccorso in stato confusionale mentre camminava scalzo e disorientato: è stato affidato alle cure dei sanitari.

A Solaro un uomo di 41 anni è stato fermato e ricoverato dopo essere stato trovato nudo in strada e in evidente stato di agitazione.

