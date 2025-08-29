Cronaca

SARONNO – Nella serata di ieri 19 agosto, i carabinieri del Radiomobile di Saronno hanno arrestato un 20enne di origini tunisine senza fissa dimora già colpito da provvedimento d’arresto.

L’uomo nella mattinata alla vista di una pattuglia dei carabinieri si era dato alla fuga senza alcun

motivo, dato l’atteggiamento sospetto veniva diramata una nota di ricerca con la sua descrizione. Nella tarda serata, una pattuglia durante consueti controlli nelle adiacenze della stazione ferroviaria, notava l’uomo seduto sotto i portici di alcune abitazioni del retrostazione, insieme ad altri soggetti extracomunitari intenti a consumare bevande alcoliche.

Quando i carabinieri sono intervenuti per chiedere le generalità, i suoi compagni immediatamente si sono scagliati contro i militari nel tentativo di impedire il controllo tanto da dover richiedere l’invio di una seconda pattuglia in ausilio. Riusciti comunque a bloccare l’interessato che opponeva attiva resistenza colpendo i militari con calci e pugni mentre gli altri si davano alla fuga, veniva condotto presso gli uffici della Compagnia per le operazioni di identificazione, al termine delle quali è risultato pendente nei suoi confronti un provvedimento di cattura del tribunale di Bologna per il reato di rapina ivi commesso. Lo stesso, scarcerato con l’obbligo di spostarsi presso un’abitazione a Lucca dove avrebbe dovuto scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi in regime di detenzione domiciliare, aveva invece fatto perdere le proprie tracce. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato tradotto

presso il carcere di Busto Arsizio e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

29082025