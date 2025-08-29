Comasco

ROVELLASCA – C’era un po’ più di allegria e curiosità, nell’aria, lo scorso 3 agosto, durante la celebrazione per la Festa di Santa Marta: quest’anno si è festeggiato non solo con una messa per la comunità parrocchiale, ma anche con l’inaugurazione dell’affresco restaurato di Roberto Morandin all’interno della stessa chiesa.

Si è trattato di un progetto che è stato reso possibile dall’associazione culturale Il Pozzo e all’associazione Donne Insieme: due realtà del territorio che molto hanno voluto e molto si sono impegnate per dare un contributo concreto alla città con un’iniziativa di importanza culturale e artistica. A realizzare il restauro l’esperta Luciana Figini.

(foto: dalla pagina Facebook Sergio Zauli Sindaco)

