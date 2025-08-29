Saronno, annullati due concerti in Villa Gianetti per maltempo: Barbapedana anticipato alle 20
29 Agosto 2025
SARONNO – Weekend con il ritorno degli appuntamenti di Agosto in Villa tra concerti, street food e birre artigianali. Il calendario, però, subisce alcune modifiche dovute al maltempo e ad altri impegni cittadini.
Il programma di giovedì 28 agosto con “Musica diffusa” e quello di venerdì 29 agosto con l’esibizione dei “Rudies on Barrio” non si svolgeranno: entrambi gli eventi sono stati annullati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Confermato invece l’appuntamento di domenica 31 agosto con Barbapedana, il duo che porterà sul palco le canzoni dell’osteria milanese. L’orario è stato anticipato: l’inizio del concerto è fissato alle 20, per consentire a tutti di partecipare anche al minuto di rumore per Gaza previsto in città nella stessa serata.
Villa Gianetti si prepara quindi ad accogliere nuovamente il pubblico per una serata all’insegna della musica e della convivialità, con la possibilità di gustare piatti di street food e birre artigianali.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09