Cronaca

SARONNO – Fuggitivo tunisino arrestato sotto i portici della stazione: era ricercato per rapina. Era ricercato per una rapina commessa a Bologna, ma si aggirava liberamente nella zona della stazione di Saronno. Nella serata di lunedì 19 agosto, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Saronno hanno tratto in arresto un 20enne di origine tunisina, senza fissa dimora, già colpito da un provvedimento di cattura.

Tutto è iniziato nella mattinata, quando l’uomo, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, si è dato alla fuga senza motivo apparente. L’atteggiamento sospetto ha insospettito i militari, che hanno diffuso una nota di ricerca con la descrizione del soggetto.

La svolta è arrivata in tarda serata, durante i controlli di routine nei pressi della stazione: i carabinieri hanno notato il giovane seduto sotto i portici delle abitazioni dietro lo scalo ferroviario, in compagnia di altri soggetti stranieri intenti a consumare alcolici. Al momento dell’identificazione, il gruppo ha reagito violentemente per ostacolare il controllo, tanto da rendere necessario l’invio di una seconda pattuglia.

Nonostante la resistenza e i colpi inferti ai militari da parte del 20enne, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma per l’identificazione. È emerso così che a suo carico pendeva un ordine di cattura emesso dal tribunale di Bologna, dove era stato condannato per rapina.

L’uomo era stato scarcerato dal carcere di Busto Arsizio con l’obbligo di trasferirsi in un’abitazione a Lucca, per scontare 2 anni e 8 mesi di detenzione domiciliare. Invece aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile.

Dopo gli accertamenti, è stato riaccompagnato nel carcere di Busto Arsizio. Oltre all’arresto per l’esecuzione del provvedimento pendente, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09