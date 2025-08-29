Softball

EVRY – La Inox Team Saronno si giocherà il titolo della Winners Cup A (la Coppa delle Coppe del softball) contro le olandesi Roef. Le lombarde hanno conquistato l’accesso alla finalissima superando questa sera proprio la formazione dei Paesi Bassi nell’ultima gara del Round Robin, a Evry-Courcouronnes, in Francia. Un successo per 1-0 che ha permesso alle ragazze guidate da Willy Pino di chiudere al primo posto il girone e garantirsi la finale di domani sera alle 20.

La sfida aveva il peso di un dentro o fuori: in caso di sconfitta, infatti, Saronno avrebbe dovuto accontentarsi della finalina per il 3° posto. Le varesotte hanno lottato fino all’ultima ripresa, trovando la zampata decisiva solo all’ultimo respiro, nella parte bassa della settima. Con due eliminati sul tabellone, la valida di Peterson ha acceso la speranza; subito dopo, nonostante l’eliminazione di Blazkova, la pinch hitter Avery ha piazzato un doppio che ha permesso a Peterson di correre a casa base e segnare il punto della vittoria.

In una gara dominata dai reparti difensivi e dalle lanciatrici, la Inox Team ha schierato Christina Toniolo (foto Wbsc Europe) come partente (5.1 inning, 3 valide subite e 3 strikeout) e la stessa Avery come closer (1.2 inning e 2 strikeout). Le Roef! hanno invece affidato l’intera partita al braccio di Wesley (6.2 inning, 5 valide concesse, 4 basi ball e 7 strikeout).

Domani sera a Evry-Courcouronnes si ripeterà lo stesso confronto: Inox Team Saronno contro Roef, stavolta con in palio il titolo europeo.

