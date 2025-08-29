Softball

EVRY COURCOURONNES – Sfida al vertice oggi per l’Inox Team Saronno alla Coppa delle Coppe di softball. Alle 18 è in calendario il confronto con le olandesi Roef, capolista del girone del torneo che si sta svolgendo in questi giorni n Francia a Evry

Le olandesi sono prime e le italiane seconde e questa potrebbe essere la prova generale della finalissima di sabato alle 20. Le condizioni meteo restano però un’incognita e potrebbero influire sul programma. Ma l’attesa è tutta per il duello tra le due squadre che si contenderanno il trofeo.

Intanto ieri, nella quarta giornata, i risultati sono stati in linea con le previsioni. Le Roef hanno superato 6-4 le belghe Beveren Lions, consolidando la vetta. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il netto successo del Saronno contro le spagnole del Fenix Valencia: 15-0, gara chiusa già al terzo inning per manifesta dopo un avvio devastante con 7 punti nella prima ripresa e 8 nella seconda. Protagoniste in battuta Anita Bartoli e McKenzie Barbara, entrambe a segno con un fuoricampo alla seconda ripresa.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay)

