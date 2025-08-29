Cronaca

SARONNO – Un kit per gonfiare le gomme e alcuni documenti ritrovati lungo una strada di periferia sono stati consegnati alla polizia locale, che ha chiarito la loro provenienza. Si trattava infatti del bottino di un furto avvenuto l’altro ieri in piazza Schuster, in centro, ai danni di un’auto in sosta.

I ladri avevano forzato il bagagliaio della vettura, probabilmente convinti di trovare qualcosa di valore. Una volta aperto, però, si sono accorti che all’interno c’erano soltanto il kit e una borsa con carte personali. Così, resisi conto della scarsa utilità, hanno abbandonato il tutto sul ciglio della strada.

Gli agenti della polizia locale hanno recuperato gli oggetti e li hanno restituiti al proprietario, avviando al contempo gli accertamenti di rito.

