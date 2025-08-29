iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Il settore giovanile della Varesina, società calcistica di Venegono Superiore, maschile e femminile rossoblù è pronto a vivere nuove sfide e avventure. Ecco gli staff che accompagneranno le nostre squadre nei nostri centri sportivi durante l’anno.

Settore Maschile

AGONISTICA

UNDER 17 ÉLITE

Luca Mezzotero (allenatore)

Riccardo Contini (vice allenatore)

Alessandro Ghioldi (preparatore atletico)

Matteo Diana (allenatore portieri)

UNDER 16 ÉLITE VARESINA

Francesco Di Bari (allenatore)

Stefano Abatini (vice allenatore)

Nicolò Carabelli (preparatore atletico)

Giorgio Cermesoni (allenatore portieri)

UNDER 16 ÉLITE ACCADEMIA

Riccardo Colombo (allenatore)

Manuel Romano (vice allenatore)

Nicolò Carabelli (preparatore atletico)

Giorgio Cermesoni (allenatore portieri)

UNDER 15 ÉLITE VARESINA

Matteo Gaeta (allenatore)

Antonio Trifilò (vice allenatore)

Nicolò Ghiringhelli (preparatore atletico)

Davide Palamini (allenatore portieri)

UNDER 15 ÉLITE ACCADEMIA

Michelangelo Maso (allenatore)

Matteo Cozzi (vice allenatore)

Nicolò Ghiringhelli (preparatore atletico)

Davide Palamini (allenatore portieri)

UNDER 14 REGIONALE VARESINA

Simone Simionato (allenatore)

Gabriele Galli (vice allenatore)

Samuele Marzola (preparatore atletico)

Davide Palamini (allenatore portieri)

UNDER 14 REGIONALE ACCADEMIA

Andrea Martucci (allenatore)

Marco Ragusa (vice allenatore)

Samuele Marzola (preparatore atletico)

Davide Palamini (allenatore portieri)

UNDER 14 ACCADEMIA

Salvatore Di Blasi (allenatore)

Francesco Giugno (vice allenatore e preparatore atletico)

Matteo Vanetti (preparatore portieri)

ATTIVITÀ DI BASE

Ecco i gli staff dell’attività di base suddivisi sulle categorie.

UNDER 13

Manuel Romano (allenatore)

Davide Tenti (allenatore)

Giacomo Tenti (allenatore)

Gianluca Gaspari (preparatore atletico)

Francesco Giugno (preparatore atletico)

Matteo Diana (preparatore portieri)

UNDER 12

Giona Bongiorni (allenatore)

Nicolò Fesio (allenatore)

Marcello Gradi (allenatore)

Alessandro Santangelo (assistente tecnico)

Matteo Diana (preparatore portieri)

UNDER 11

Ettore Azzolin (allenatore)

Alessandro Fava (allenatore)

Marco Masini (allenatore)

Matteo Vanetti (preparatore portieri)

UNDER 10

Stefano Abatini (allenatore)

Riccardo Contini (allenatore)

Nicolò Pavesi (allenatore)

Marco Massarutto (preparatore portieri)

UNDER 9

Domenico Buonamico (allenatore)

Marcello Gradi (allenatore)

Samuele Pellegrini (allenatore)

UNDER 8

Gabriele Galli (allenatore)

Dario Garavaglia (allenatore)

Alessandro Mazzola (allenatore)

UNDER 7

Roberto Franzin (allenatore)

Daniela Freschi (allenatore)

Luca Radini (allenatore)

Settore Femminile

UNDER 19

Gaspare Di Nenno (allenatore)

Alessia Crosta (vice allenatore)

Stefano Ferioli (preparatore atletico)

Matteo Vanetti (allenatore portieri)

UNDER 15

Stefano Salmoiraghi (allenatore)

Stefano Ferioli (vice allenatore – preparatore atletico)

Matteo Vanetti (allenatore portieri)

UNDER 12

Alessia Crosta (allenatore)

Sonia Bernasconi (vice allenatore)

Matteo Vanetti (allenatore portieri)

Staff Sanitario SG

Davide Pennazzato (dottore ortopedico)

Andrea Recchia (massoterapista)

Nicolò Ghiringhelli (riatletizzatore)

Gianluca Gaspari (riatletizzatore)

