Varesina calcio, tutti i nomi del settore giovanile
29 Agosto 2025
VENEGONO SUPERIORE – Il settore giovanile della Varesina, società calcistica di Venegono Superiore, maschile e femminile rossoblù è pronto a vivere nuove sfide e avventure. Ecco gli staff che accompagneranno le nostre squadre nei nostri centri sportivi durante l’anno.
Settore Maschile
AGONISTICA
UNDER 17 ÉLITE
- Luca Mezzotero (allenatore)
- Riccardo Contini (vice allenatore)
- Alessandro Ghioldi (preparatore atletico)
- Matteo Diana (allenatore portieri)
UNDER 16 ÉLITE VARESINA
- Francesco Di Bari (allenatore)
- Stefano Abatini (vice allenatore)
- Nicolò Carabelli (preparatore atletico)
- Giorgio Cermesoni (allenatore portieri)
UNDER 16 ÉLITE ACCADEMIA
- Riccardo Colombo (allenatore)
- Manuel Romano (vice allenatore)
- Nicolò Carabelli (preparatore atletico)
- Giorgio Cermesoni (allenatore portieri)
UNDER 15 ÉLITE VARESINA
- Matteo Gaeta (allenatore)
- Antonio Trifilò (vice allenatore)
- Nicolò Ghiringhelli (preparatore atletico)
- Davide Palamini (allenatore portieri)
UNDER 15 ÉLITE ACCADEMIA
- Michelangelo Maso (allenatore)
- Matteo Cozzi (vice allenatore)
- Nicolò Ghiringhelli (preparatore atletico)
- Davide Palamini (allenatore portieri)
UNDER 14 REGIONALE VARESINA
- Simone Simionato (allenatore)
- Gabriele Galli (vice allenatore)
- Samuele Marzola (preparatore atletico)
- Davide Palamini (allenatore portieri)
UNDER 14 REGIONALE ACCADEMIA
- Andrea Martucci (allenatore)
- Marco Ragusa (vice allenatore)
- Samuele Marzola (preparatore atletico)
- Davide Palamini (allenatore portieri)
UNDER 14 ACCADEMIA
- Salvatore Di Blasi (allenatore)
- Francesco Giugno (vice allenatore e preparatore atletico)
- Matteo Vanetti (preparatore portieri)
ATTIVITÀ DI BASE
Ecco i gli staff dell’attività di base suddivisi sulle categorie.
UNDER 13
- Manuel Romano (allenatore)
- Davide Tenti (allenatore)
- Giacomo Tenti (allenatore)
- Gianluca Gaspari (preparatore atletico)
- Francesco Giugno (preparatore atletico)
- Matteo Diana (preparatore portieri)
UNDER 12
- Giona Bongiorni (allenatore)
- Nicolò Fesio (allenatore)
- Marcello Gradi (allenatore)
- Alessandro Santangelo (assistente tecnico)
- Matteo Diana (preparatore portieri)
UNDER 11
- Ettore Azzolin (allenatore)
- Alessandro Fava (allenatore)
- Marco Masini (allenatore)
- Matteo Vanetti (preparatore portieri)
UNDER 10
- Stefano Abatini (allenatore)
- Riccardo Contini (allenatore)
- Nicolò Pavesi (allenatore)
- Marco Massarutto (preparatore portieri)
UNDER 9
- Domenico Buonamico (allenatore)
- Marcello Gradi (allenatore)
- Samuele Pellegrini (allenatore)
UNDER 8
- Gabriele Galli (allenatore)
- Dario Garavaglia (allenatore)
- Alessandro Mazzola (allenatore)
UNDER 7
- Roberto Franzin (allenatore)
- Daniela Freschi (allenatore)
- Luca Radini (allenatore)
Settore Femminile
UNDER 19
- Gaspare Di Nenno (allenatore)
- Alessia Crosta (vice allenatore)
- Stefano Ferioli (preparatore atletico)
- Matteo Vanetti (allenatore portieri)
UNDER 15
- Stefano Salmoiraghi (allenatore)
- Stefano Ferioli (vice allenatore – preparatore atletico)
- Matteo Vanetti (allenatore portieri)
UNDER 12
- Alessia Crosta (allenatore)
- Sonia Bernasconi (vice allenatore)
- Matteo Vanetti (allenatore portieri)
Staff Sanitario SG
- Davide Pennazzato (dottore ortopedico)
- Andrea Recchia (massoterapista)
- Nicolò Ghiringhelli (riatletizzatore)
- Gianluca Gaspari (riatletizzatore)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
29082025