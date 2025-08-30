Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Ecco le parole di mister Marco Spilli della Varesina calcio in vista del derby di Coppa Italia di domenica 31 agosto contro il Varese, per la Coppa Italia di serie D: “Per noi è la prima gara ufficiale in casa, quindi ci teniamo a fare bene e a fare bella figura. Arriviamo a questa sfida dopo un mese, un mese e mezzo di lavoro intenso: ci siamo preparati con serietà e siamo soddisfatti del percorso fatto fin qui. È chiaro che non siamo ancora al top della condizione, come del resto non lo saranno i nostri avversari e le altre squadre in questa fase iniziale. La brillantezza nelle gambe dipende anche dai carichi di lavoro: in ritiro abbiamo spinto molto e per questo non saremo ancora al massimo, ma con l’inizio della partita questi aspetti passano in secondo piano. In campo entrambe le squadre vorranno vincere e daranno tutto”.

Prosegue Spilli: “Non avremo a disposizione Costantino per un problema muscolare, ma il resto del gruppo è arruolabile e cercheremo di fare la nostra partita. Stiamo inserendo alcune novità: era previsto, volevamo fare cose diverse rispetto al passato, crescere dal punto di vista tattico e allo stesso tempo continuare sul piano fisico. In questi giorni stiamo aumentando l’intensità e riducendo i volumi di lavoro, e questo, nel giro di 15-20 giorni, dovrebbe portarci ad avere maggiore brillantezza. Un aspetto importante sarà la gestione della gara: non tutti hanno già i 90 minuti nelle gambe e con soli cinque cambi bisogna stare attenti. Fortunatamente il clima sarà dalla nostra parte: non farà troppo caldo e questo potrà aiutare i giocatori ad alzare un po’ l’intensità in campo”.

Per il tecnico c’è ancora da scontare la squalifica dopo l’espulsione subita proprio in Coppa la scorsa stagione, proprio a Varese. Al suo posto ci sarà il suo vice Mavillo Gheller con tutto lo staff.

(foto Varesina calcio: mister Spilli)

30082025