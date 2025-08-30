Calcio Eccellenza, Agello decide l’amichevole Tritium-Fbc Saronno
30 Agosto 2025
TREZZO SULL’ADDA – Ultimo impegno pre-stagionale per il Fbc Saronno sabato mattina a Trezzo sull’Adda coi locali della Tritium, un confronto fra due squadre che militano in Eccellenza e vittoria dei milanesi. Coi tifosi saronnesi subito col fiato sospeso per l’infortunio, problema ad un ginocchio dopo una caduta, del regista Alvitrez subito sostituito.
La cronaca – Al 2’ il saronnese Benedetti scodella in mezzo per Cocuzza che segna di testa ma in fuorigioco, poi dall’altra parte una bella parata di Todesco, mentre al 40’ bella parata dell’estremo difensore di casa su punizione di Vaglio.
Nella ripresa la girandola dei cambi, gol di Agello della Tritium al 11’: un tiro dalla distanza che decide l’esito dell’amichevole.
Tritium-Fbc Saronno 1-0
TRITIUM (4-2-3-1): Genini; Mariani, Scarcella, Scietti, De Petri; Mandelli, Husmani; Agello, Ratti, Raimondi; Valente. Entrati a gare in corso Amoruso, Bassani, Biffi, Buonanno, Carpani, Cravino, Ortelli, Provera, Traina. All. Serafini.
FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Hasanaj, Lorusso, Viganò, Alletto; De Vincenzi, Alvitrez, Favilla; Bedetti, Cocuzza Vaglio. Entrati a gara in corso Norrito, Corona, Vincenzi, Ruschena, Cabezas, Serra, Tibaldo, Panigada, Cherubini. All. Tibaldo.
Marcatore: 11’ st Agello (T).
(foto: una fase del match)
