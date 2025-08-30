Calcio

SARONNO – Si chiude oggi il ciclo di test estivi per il Fbc Saronno, impegnato a Trezzo nell’amichevole contro i locali della Tritium. La sfida, in programma alle 10.30, rappresenta l’ultima verifica prima dell’avvio della stagione ufficiale, dopo una serie di incontri utili a mettere minuti nelle gambe e valutare i progressi della squadra.

Il cammino dei biancocelesti nelle amichevoli era iniziato domenica 10 agosto allo stadio Colombo Gianetti contro la Primavera del Renate, con un pareggio a reti bianche. Successivamente, mercoledì 13 agosto, la formazione saronnese aveva affrontato la Castellanzese a Castellanza, imponendosi 2-0. Mercoledì 20 agosto, invece, al Matteotti di Saronno il Ceriano aveva avuto la meglio per 2-1. Domenica 24 agosto nuova uscita in trasferta, a Vedano Olona, contro la Varesina di serie D: gara combattuta terminata 2-1 per i padroni di casa.

Con l’appuntamento odierno a Trezzo contro la Tritium, il Fbc Saronno conclude così la fase di preparazione estiva, entrando nella settimana decisiva in vista degli impegni ufficiali.

