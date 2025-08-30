Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Una celebre scena del film I guerrieri della notte diventa lo spunto per raccontare con ironia le serate dei ragazzi caronnesi diretti a Milano. È l’idea lanciata da Milano Città Stato, pagina Instagram molto seguita che ha pubblicato un reel con la sequenza dei Baseball Furies, la gang newyorkese riconoscibile per le divise da baseball e i volti dipinti, che inseguono i protagonisti tra le strade della città americana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Città Stato (@milanocittastato)

Sopra le immagini, la scritta: “i bro di Caronno Pertusella che scendono a Milano per far serata”. Un accostamento scherzoso che ha conquistato oltre diecimila visualizzazioni e più di 230 like.

Il successo del video conferma la capacità di Milano Città Stato di giocare con i riferimenti della cultura pop per raccontare, con un pizzico di ironia, abitudini e dinamiche del territorio milanese e dell’hinterland. La pagina, infatti, non si limita a proporre contenuti leggeri ma porta avanti un progetto editoriale con una visione precisa: stimolare una Milano che pensa in grande e che sappia guardare oltre i propri confini.

Dietro al nome si nasconde una missione ben definita: promuovere l’idea di una città più autonoma, sul modello delle grandi capitali internazionali. Secondo i promotori, Milano dovrebbe diventare una “città regione”, come consentito dall’articolo 132 della Costituzione, per decidere in maniera più diretta sul proprio territorio e trasformarsi in un laboratorio di riforme innovative.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09