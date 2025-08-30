Castiglione Olona, gli eventi di settembre: ce n’è per tutti i gusti
30 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – Un mese di settembre ricco di appuntamenti culturali, musicali, religiosi e sportivi attende Castiglione Olona. Ecco nel dettaglio il calendario delle iniziative.
Sabato 6 settembre alle 18 al Castello di Monteruzzo (via Marconi 1) si parte con “Aperitivo in terrazza”, organizzato da Pro Loco Castiglione Olona e Castelleventi.
Domenica 7 settembre dalle 9 alle 18 il centro storico (piazza Garibaldi) ospita la tradizionale “Fiera del Cardinale”, con mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, esposizione di hobbisti e angolo del gusto, a cura del Comune.
Sempre domenica 7 settembre dalle 9 alle 21 al Castello di Monteruzzo torna la seconda edizione di “Smoke in the Castle”, con gara di barbecue, stand gastronomici, gonfiabili per bambini, musica ed esposizioni di auto americane, a cura di BBCU Team Castiglione Olona e Comune.
Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre alle 20.30 nella chiesa di Madonna in Campagna (via Papa Celestino 3) è in programma il “Triduo di San Nicola”, con Santa Messa e benedizione, organizzato dalla parrocchia della Beata Vergine del Rosario e dal rione Madonna in Campagna.
Sabato 13 settembre alle 19 in piazza Repubblica e alla chiesa di Madonna in Campagna si terrà la “Festa di San Nicola”, con street food, mercatini, asta di beneficenza e spettacolo pirotecnico, a cura della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, rione Madonna in Campagna e Comune.
Domenica 14 settembre appuntamento sportivo con la 14ª Cronoscalata del Piccolo Stelvio, gara ciclistica amatoriale organizzata da ASD Compact Team con la collaborazione di Avis Castiglione Olona. Ritrovo e iscrizioni in via Diaz dalle 8.
Sempre domenica 14 settembre alle 18 in piazza Repubblica e alla chiesa di Madonna in Campagna proseguono le celebrazioni della “Festa di San Nicola” con Santa Messa e processione.
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre nel centro storico (piazza Garibaldi e via Roma 29) spazio a “Hamlet Synthetized 2025”, festival di musica elettronica sperimentale con concerti, incontri e performance a cura di Hamlet Synthetized.
Sabato 20 settembre alle 16 al parco del Castello di Monteruzzo (via Marconi 1) andrà in scena “Hansel & Gretel”, spettacolo di animazione teatrale per bambini e adulti a cura della Biblioteca Civica con la compagnia Incontratetrall.
Sabato 27 settembre alle 17.30 nell’ex sala consiliare (piazza Garibaldi) si terrà “Storieinmusica”, recital teatrale e musicale con racconti di Daniele Ossola e Simona Blausting, a cura della Compagnia degli Improbabili e ArtSolvingStudio.
Domenica 28 settembre si chiude con una giornata intensa di eventi.
-
Alle 8.15 all’oratorio della Biciccera (via Asiago) è in programma la 27ª Camminata di San Carlo, camminata non competitiva a cura di GS Camminatori San Carlo, valida per il concorso nazionale FIASP “Piede Alato”.
-
Alle 15 alla chiesa della Collegiata (via Cardinal Branda 1) appuntamento con “Il Collegiatà/annata 2023”, presentazione e vendita di beneficenza del vino prodotto dai vigneti della chiesa, a cura del Museo della Collegiata.
-
Alle 16 al Caffè Lucioni in piazza della Repubblica spazio all’incontro “Le indagini del commissario Florio” con lo scrittore Marco Marcuzzi, organizzato dall’Associazione Borgo Antico.
Settembre a Castiglione Olona si presenta dunque come un mese ricco di iniziative, capace di unire tradizione, cultura, sport e momenti di socialità per tutte le età.
