CASTIGLIONE OLONA – Un mese di settembre ricco di appuntamenti culturali, musicali, religiosi e sportivi attende Castiglione Olona. Ecco nel dettaglio il calendario delle iniziative.

Sabato 6 settembre alle 18 al Castello di Monteruzzo (via Marconi 1) si parte con “Aperitivo in terrazza”, organizzato da Pro Loco Castiglione Olona e Castelleventi.

Domenica 7 settembre dalle 9 alle 18 il centro storico (piazza Garibaldi) ospita la tradizionale “Fiera del Cardinale”, con mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, esposizione di hobbisti e angolo del gusto, a cura del Comune.

Sempre domenica 7 settembre dalle 9 alle 21 al Castello di Monteruzzo torna la seconda edizione di “Smoke in the Castle”, con gara di barbecue, stand gastronomici, gonfiabili per bambini, musica ed esposizioni di auto americane, a cura di BBCU Team Castiglione Olona e Comune.

Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre alle 20.30 nella chiesa di Madonna in Campagna (via Papa Celestino 3) è in programma il “Triduo di San Nicola”, con Santa Messa e benedizione, organizzato dalla parrocchia della Beata Vergine del Rosario e dal rione Madonna in Campagna.

Sabato 13 settembre alle 19 in piazza Repubblica e alla chiesa di Madonna in Campagna si terrà la “Festa di San Nicola”, con street food, mercatini, asta di beneficenza e spettacolo pirotecnico, a cura della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, rione Madonna in Campagna e Comune.

Domenica 14 settembre appuntamento sportivo con la 14ª Cronoscalata del Piccolo Stelvio, gara ciclistica amatoriale organizzata da ASD Compact Team con la collaborazione di Avis Castiglione Olona. Ritrovo e iscrizioni in via Diaz dalle 8.

Sempre domenica 14 settembre alle 18 in piazza Repubblica e alla chiesa di Madonna in Campagna proseguono le celebrazioni della “Festa di San Nicola” con Santa Messa e processione.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre nel centro storico (piazza Garibaldi e via Roma 29) spazio a “Hamlet Synthetized 2025”, festival di musica elettronica sperimentale con concerti, incontri e performance a cura di Hamlet Synthetized.

Sabato 20 settembre alle 16 al parco del Castello di Monteruzzo (via Marconi 1) andrà in scena “Hansel & Gretel”, spettacolo di animazione teatrale per bambini e adulti a cura della Biblioteca Civica con la compagnia Incontratetrall.

Sabato 27 settembre alle 17.30 nell’ex sala consiliare (piazza Garibaldi) si terrà “Storieinmusica”, recital teatrale e musicale con racconti di Daniele Ossola e Simona Blausting, a cura della Compagnia degli Improbabili e ArtSolvingStudio.

Domenica 28 settembre si chiude con una giornata intensa di eventi.

Alle 8.15 all’oratorio della Biciccera (via Asiago) è in programma la 27ª Camminata di San Carlo, camminata non competitiva a cura di GS Camminatori San Carlo, valida per il concorso nazionale FIASP “Piede Alato”.

Alle 15 alla chiesa della Collegiata (via Cardinal Branda 1) appuntamento con “Il Collegiatà/annata 2023”, presentazione e vendita di beneficenza del vino prodotto dai vigneti della chiesa, a cura del Museo della Collegiata.

Alle 16 al Caffè Lucioni in piazza della Repubblica spazio all’incontro “Le indagini del commissario Florio” con lo scrittore Marco Marcuzzi, organizzato dall’Associazione Borgo Antico.

Settembre a Castiglione Olona si presenta dunque come un mese ricco di iniziative, capace di unire tradizione, cultura, sport e momenti di socialità per tutte le età.

