Cronaca

GORLA MINORE – MARNATE Un normale controllo stradale ha portato all’arresto di un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato con droga e una pistola clandestina.

Nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Saronno hanno fermato il giovane a Marnate per un controllo alla circolazione. Alla richiesta dei documenti, il ragazzo non aveva con sé la patente. I militari hanno quindi deciso di accompagnarlo alla sua abitazione a Gorla Minore per recuperarla.

Giunti all’interno dell’abitazione, il comportamento nervoso del 25enne e l’odore forte di sostanza stupefacente hanno insospettito i carabinieri che hanno proceduto a una perquisizione. L’attività ha portato al rinvenimento di circa un chilo di hashish, 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa ottomila euro in contanti.

Ma non solo: nascosta in casa c’era anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa, sulla cui provenienza l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e, dopo le formalità, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09