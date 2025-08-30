Città

SARONNO Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 29 agosto, spiccano gli interventi dei vigili del fuoco tra emergenze e salvataggi, l’arresto di un giovane ricercato in stazione, nuovi episodi di furti e il ritorno del maltempo con una violenta grandinata a Rovellasca.

Dietro l’ex Bossi a Saronno si è verificato uno smottamento che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada.

Un automobilista è stato tratto in salvo a spalla dai vigili del fuoco di Saronno dopo essere rimasto bloccato in una zona impervia: l’operazione è stata documentata dal canale Local Team.

In stazione a Saronno i carabinieri hanno arrestato un 20enne ricercato per rapina, sorpreso durante un controllo e fermato dopo un tentativo di fuga e resistenza.

Nel centro città si sono verificati furti su diverse auto: tra gli oggetti rubati ci sono kit per gonfiare le gomme e documenti personali.

Una violenta grandinata ha colpito Rovellasca e l’area del Saronnese, portando alla diramazione di un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

