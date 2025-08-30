Ieri su ilSaronno: smottamento dietro l’ex Bossi, arrestato ricercato in stazione e grandinata preserale
30 Agosto 2025
SARONNO Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 29 agosto, spiccano gli interventi dei vigili del fuoco tra emergenze e salvataggi, l’arresto di un giovane ricercato in stazione, nuovi episodi di furti e il ritorno del maltempo con una violenta grandinata a Rovellasca.
Dietro l’ex Bossi a Saronno si è verificato uno smottamento che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada.
Smottamento dietro l’ex Bossi: vigili del fuoco di Saronno mettono in sicurezza l’A9
Un automobilista è stato tratto in salvo a spalla dai vigili del fuoco di Saronno dopo essere rimasto bloccato in una zona impervia: l’operazione è stata documentata dal canale Local Team.
Automobilista salvato “a spalla” dai vigili del fuoco di Saronno: lo documenta Local Team
In stazione a Saronno i carabinieri hanno arrestato un 20enne ricercato per rapina, sorpreso durante un controllo e fermato dopo un tentativo di fuga e resistenza.
Saronno, ricercato per rapina, 20enne arrestato in stazione dopo una fuga e resistenza ai carabinieri
Nel centro città si sono verificati furti su diverse auto: tra gli oggetti rubati ci sono kit per gonfiare le gomme e documenti personali.
Topi d’auto in centro: bottino? Kit per gonfiare le gomme e tanti documenti
Una violenta grandinata ha colpito Rovellasca e l’area del Saronnese, portando alla diramazione di un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.
Grandinata a Rovellasca, il maltempo torna a colpire il Saronnese: scatta l’allerta gialla
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09