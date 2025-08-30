Città

SARONNO – Si è spento oggi, 30 agosto, Valentino Ripamonti, figura storica del volontariato cittadino e volto molto conosciuto per il suo impegno costante a favore della comunità.

Prima come volontario della Croce rossa negli anni Settanta e Ottanta e poi come punto di riferimento dell’Associazione nazionale carabinieri di Saronno dalla fine degli anni Novanta, Ripamonti ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Era una presenza costante agli eventi cittadini, sempre pronto a dare una mano in caso di calamità, a collaborare nei servizi d’ordine e a intervenire in ogni situazione di emergenza. Dopo una vita di lavoro come libero professionista si era dedicato al volontariato.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona pragmatica, sempre disponibile e con il sorriso, capace di affrontare ogni circostanza con equilibrio e generosità. Apprezzata anche la sua simpatia che lo rendevano in grado di affrontare anche i momenti più impegnativi o umanamente difficili. Aveva un grane spirito di servizio e senso del dovere. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella città e in tutti coloro che hanno avuto occasione di condividere con lui momenti di volontariato e di vita comunitaria. Prezioso anche il suo contributo come Nonno amico.

Valentino Ripamonti lascia la moglie e tre figlie. Con lui Saronno perde uno dei volti più rappresentativi e autentici del suo mondo del volontariato.

