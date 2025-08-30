Comasco

ROVELLO PORRO – È tornato a colpire il maltempo tra venerdì 29 e sabato 30 agosto. Dopo una prima ondata di temporali intorno alla mezzanotte e un nuovo fronte attorno alle 4, il territorio è stato messo a dura prova dalla forte instabilità atmosferica.

Il fenomeno più intenso si è registrato venerdì nella frazione Manera, tra Rovello e Rovellasca, dove un temporale accompagnato da una grandinata ha colpito con particolare violenza. I chicchi non erano di grandi dimensioni, ma la quantità e l’intensità della precipitazione hanno reso l’evento particolarmente dannoso: per oltre 45 minuti l’acqua e il ghiaccio hanno ricoperto giardini e orti, distruggendo coltivazioni e piante.

Non sono mancati i danni anche ad abitazioni e strutture: diversi residenti hanno segnalato tapparelle e tende da sole rovinate dal maltempo. Alcune piante sono cadute sotto la forza del vento e della pioggia, rendendo necessario l’intervento dei proprietari per la messa in sicurezza delle aree private.

