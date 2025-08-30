Cronaca

TURATE – La scorsa notte un forte temporale si è abbattuto su tutto il Saronnese, causando disagi e interventi di messa in sicurezza. A Turate, in via Cadorna, un albero è caduto sulla sede stradale rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A darne notizia sono stati i responsabili dell’Amministrazione civica.

I pompieri sono arrivati rapidamente sul posto e hanno provveduto alla rimozione dell’albero, completata nel giro di circa un’ora. Terminata l’operazione di sgombero e messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico veicolare.

(foto archivio: vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti nella zona fra Saronnese, Comasco e Varesotto)

