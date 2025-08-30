Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un albero è crollato in via Milano durante il temporale di venerdì 29 agosto, finendo sulla carreggiata e sulla pista ciclabile. Nella caduta la pianta ha sfondato il guard rail che costeggia la strada.

L’episodio si aggiunge a quello avvenuto durante la precedente ondata di maltempo, quando un altro albero cadde in zona provocando il ferimento di una persona. Anche in quell’occasione l’intervento dei soccorsi fu immediato, con la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza al ferito, trasportato in ospedale in codice giallo. La strada è stata liberata dai vigili del fuoco di Lazzate.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex sindaco Dante Cattaneo che, con un post pubblicato sui social, ha commentato: “Oggi mi sono recato sul posto e vi sono altri alberi che sono molto precari, alcuni morti o malati, altri la cui stabilità è visibilmente precaria. Fate presto! Non aspettiamo che capiti una tragedia, non nascondiamoci dietro l’evento meteorologico “estremo” e non giochiamo allo scarica-barile. Ne va della vita e della sicurezza delle persone”.

