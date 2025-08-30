Softball

BOLLATE – Dopo due giorni nei quali il maltempo che si è abbattuto su Ospiate non ha, di fatto, consentito la disputa delle gare, la programmazione della Premier Cup è finalmente ripartita nel pomeriggio di venerdì – con anche una modifica al regolamento della competizione, come vedremo più avanti – e ha riportato sul diamante anche le padrone di casa dell’Mkf Bollate, che hanno potuto disputare la gara contro il Wesseling Vermins, originariamente prevista per mercoledì sera. Ebbene, le campionesse d’Italia – che hanno anche dato una mano nella sistemazione del campo, con immagini immortalate anche sui social del club – non hanno perso lo smalto, vincendo la quinta partita consecutiva e proseguendo la propria marcia a punteggio pieno: la sfida è finita infatti 6-2, con Greta Cecchetti perfetta in pedana, consueto inizio veemente (punto battuto a casa da Slabà, che poi ha anche segnato su lancio pazzo), singolo di Modrego al terzo inning per il 3-0 e tre punti battuti a casa da Elisa Cecchetti, Costa e Modrego nel quarto. Per il Wesseling Vermins, il solo un sussulto nella parte bassa della quinta ripresa.

La nuova formula

Ora l’Mkf recupererà oggi, sabato 30, da nuovo programma, le sfide saltate contro le austriache del Crazy Chicklets (ore 12), contro le olandesi dell’Olympia Haarlem (16.30) e contro le spagnole del Rivas Madrid (19.30). Quella di sabato 30 sarà l’ultima giornata della competizione, il cui vincitore verrà deciso in base alla classifica del girone, senza più finali: la decisione è stata presa da Wbsc Europe, che ha così ovviato ai problemi organizzativi causati dal maltempo e preservato il torneo. Bollate è al comando.

(foto di gruppo per l’Mkf Bollate)

30082025