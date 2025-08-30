Città

SARONNO – Nel ricordo di chi ha servito la città con dedizione. Nella mattinata di mercoledì 27 agosto, al cimitero di via Milano, si è svolta una cerimonia in memoria dell’agente della polizia locale Enrico Grassi, scomparso nel 2002 a soli 45 anni a causa di un malore durante il servizio.

L’iniziativa, dall’associazione Apollos rappresentata dal presidente Filadelfio Crivillaro, si è svolta in forma raccolta. A rendere omaggio all’agente, che ha lasciato un forte ricordo nella comunità cittadina, erano presenti il comandante della polizia locale Claudio Borsani, l’assistente esperto Matteo Piuri e la collega Barbara Milletich.

Nel corso della commemorazione è stato deposto un omaggio floreale e recitata la preghiera del vigile urbano, momento tradizionalmente dedicato agli agenti caduti. Un gesto sobrio, che ha voluto sottolineare il valore del servizio prestato da Grassi e la vicinanza della polizia locale alla sua memoria.

La cerimonia si è chiusa con un momento di raccoglimento, a testimonianza dell’impegno che l’agente seppe offrire alla città di Saronno e della gratitudine dei colleghi che ancora oggi lo ricordano con affetto.

