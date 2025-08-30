Città

SARONNO – È partito il conto alla rovescia: torna in città lo “Sbaracco di fine estate”, l’iniziativa che, per il sesto anno, accompagna la chiusura della stagione estiva e dei saldi. L’annuncio è arrivato direttamente dal Duc Saronno e da Confcommercio Ascom Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno.

Venerdì 12 e sabato 13 settembre i commercianti del centro proporranno sconti speciali e offerte last minute per svuotare i magazzini e dare ai clienti l’opportunità di fare ottimi affari. Lo “sbaracco” è infatti la formula pensata per liberare gli scaffali dai prodotti della passata stagione, garantendo però la qualità e la varietà delle proposte delle attività saronnesi. Apprezzata anche la formula che permette di esporre con tavoli e appendiabiti la merce in “supersaldo” all’esterno del negozio.

Ecco i negozi che hanno già aderito alla nuova edizione

Erboristeria L’angolo verde, Piazza Cadorna 20

Openspace Saronno Concept Store, Via San Cristoforo 32

Francesco Gentile, Piazza Riconoscenza 18

Daniela Stilmoda, Via C. Liberazione 42

Lupis Calzature, Piazza Riconoscenza 12

Ceriani Centrotela, Vicolo Pozzetto 11

Landini Saronno, Corso Italia 2

Ottica Stellin, Corso Italia 56

Il Mago del Caffè, Piazza Riconoscenza 10

A.MO.DO Saronno, Vicolo del Caldo 24/26

La Triestina, Via Portici 30

Alberto Bressan Shoes, Via San Cristoforo 43/B

F.lli Dario Saronno, Via San Cristoforo 35

La Bottega delle Idee, Corso Italia 7

Un weekend di shopping che si conferma ormai una tradizione attesa da commercianti e clienti, pronta a colorare le vie del centro con occasioni da non perdere.

