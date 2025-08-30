Saronno, torna lo Sbaracco di fine estate: due giorni di “supersaldi”
30 Agosto 2025
SARONNO – È partito il conto alla rovescia: torna in città lo “Sbaracco di fine estate”, l’iniziativa che, per il sesto anno, accompagna la chiusura della stagione estiva e dei saldi. L’annuncio è arrivato direttamente dal Duc Saronno e da Confcommercio Ascom Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno.
Venerdì 12 e sabato 13 settembre i commercianti del centro proporranno sconti speciali e offerte last minute per svuotare i magazzini e dare ai clienti l’opportunità di fare ottimi affari. Lo “sbaracco” è infatti la formula pensata per liberare gli scaffali dai prodotti della passata stagione, garantendo però la qualità e la varietà delle proposte delle attività saronnesi. Apprezzata anche la formula che permette di esporre con tavoli e appendiabiti la merce in “supersaldo” all’esterno del negozio.
Ecco i negozi che hanno già aderito alla nuova edizione
-
Erboristeria L’angolo verde, Piazza Cadorna 20
-
Openspace Saronno Concept Store, Via San Cristoforo 32
-
Francesco Gentile, Piazza Riconoscenza 18
-
Daniela Stilmoda, Via C. Liberazione 42
-
Lupis Calzature, Piazza Riconoscenza 12
-
Ceriani Centrotela, Vicolo Pozzetto 11
-
Landini Saronno, Corso Italia 2
-
Ottica Stellin, Corso Italia 56
-
Il Mago del Caffè, Piazza Riconoscenza 10
-
A.MO.DO Saronno, Vicolo del Caldo 24/26
-
La Triestina, Via Portici 30
-
Alberto Bressan Shoes, Via San Cristoforo 43/B
-
F.lli Dario Saronno, Via San Cristoforo 35
-
La Bottega delle Idee, Corso Italia 7
Un weekend di shopping che si conferma ormai una tradizione attesa da commercianti e clienti, pronta a colorare le vie del centro con occasioni da non perdere.
