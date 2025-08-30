Softball

EVRY – Serata di pioggia e di festa a Evry-Courcouronnes, alle porte di Parigi, dove l’Inox Team Saronno ha conquistato la Coppa Coppe di softball battendo in finale le olandesi Roef! con il punteggio di 2-0. La gara, iniziata con quasi un’ora di ritardo per le condizioni meteo, è cominciata poco prima delle 21 ma non ha tolto concentrazione alle ragazze di Willy Pino.

L’equilibrio si è spezzato al terzo inning, quando la valida di Sofia Fabbian ha permesso alle saronnesi di segnare i due punti che hanno deciso la partita. Da lì in avanti difese e lanciatrici hanno blindato il risultato. Sul monte l’Inox Team ha schierato Lizzy Avery, in prestito dal Macerata, capace di contenere l’attacco olandese e reggere il duello con la fuoriclasse Marjolein Merx, scelta dalle Roef! per la finalissima. Al termine del settimo inning è esplosa la gioia: l’Inox Team ha così sollevato per la seconda volta nella propria storia la Coppa delle Coppe, arricchendo il proprio palmarès europeo.

Nelle altre gare di giornata, il settimo posto è andato alle austriache Vienna Metrostars (2-1 sulle Pharaons, padrone di casa), il quinto alle belghe Beveren Lions che hanno sorpreso 6-3 le ceche Sabat Praga, mentre la sfida per il terzo posto ha visto le tedesche Bonn Capitals superare 3-2 le spagnole Fenix Valencia.

(foto Wbsc Europe)

