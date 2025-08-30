Softball

OSPIATE – Serata di festa per il softball italiano: l’Mkf Bollate ha conquistato la Premier cup, la coppa dei campioni disputata in contemporanea alla Winners cup, imponendosi davanti al pubblico di casa contro le olandesi dell’Olympia Haarlem, campionesse d’Europa in carica.

Davanti a circa mille spettatori si è giocato un match carico di tensione ed emozioni, condizionato anche dalla formula ridotta a cinque inning a causa del maltempo. Nei tempi regolamentari le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi e la sfida si è chiusa sullo 0-0, rendendo necessario il tie-break.

Nella parte alta del supplementare l’Olympia sembrava aver ipotecato la coppa portandosi avanti 3-0. Ma Bollate non si è arreso e ha ribaltato il risultato nella ripresa successiva grazie a un colpo di grande carattere: la valida decisiva è arrivata dalla mazza dell’ex saronnese Giulia Longhi, che ha permesso alle lombarde di chiudere 4-3 e di alzare il trofeo.

Un’affermazione storica che ha anche importanti riflessi per il movimento nazionale: l’Italia potrà infatti schierare due squadre nella prossima Premier cup (Bollate come detentrice del titolo e Forlì) e altre due nella Coppa Coppe (Saronno come campione in carica e Rheavendors Caronno Pertusella, quarta in Coppa Italia).

(foto: Wbsc Europe: una giocatrice del Mkf Bollate)

