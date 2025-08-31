Calcio

VENEGONO SUPERIORE -– Emozioni e colpi di scena nel primo turno di Coppa Italia Serie D, dove oggi diverse partite con squadre lombarde si sono decise soltanto ai calci di rigore. Ben cinque gli incontri terminati in parità nei tempi regolamentari, a conferma dell’equilibrio che caratterizza questo avvio di stagione. Sorridono la Varesina di Venegono Superiore (foto), Folgore Caratese e Pavia: la formazione di Venegono ha eliminato il Varese dal dischetto, mentre la Caratese ha superato la Pro Sesto con una rimonta decisa nella ripresa e il Pavia ha espugnato Oltrepò con un secco 2-0.

Colpo del Sondrio a Merate, dove la Casatese è stata sorpresa nel finale, mentre la Virtus CiseranoBergamo ha espugnato Villa d’Almé con la rete decisiva di Fornari.

Risultati e marcatori delle squadre lombarde

Real Calepina-Brusaporto 6-7 d.c.r. (3-3 t.s.) – Reti: 2′ pt Paris (B), 4′ pt rig. Alvarez (R), 22′ pt rig. Siani (B), 32′ pt Cortesi (B), 47′ pt rig. Oboe (R), 5′ st Moraschi (R).

Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo 0-1 – Rete: 47′ st Fornari.

Folgore Caratese-Pro Sesto 3-2 – Reti: 30′ pt Rastelli (P), 41′ pt Forchignone (F), 2′ st Aziz (F), 43′ st Riva (F), 52′ st Lipari (P).

Casatese Merate-Nuova Sondrio 1-2 – Reti: 31′ pt Marras (S), 28′ st Avinci (C), 33′ st Marotta (S).

Desenzano-Breno 5-4 d.c.r. (1-1 t.s.) – Reti: 43′ st Valsecchi (B), 48′ st Bakayoko (D).

Oltrepò-Pavia 0-2 – Reti: 42′ pt rig. Alfiero, 45′ st Saggionetto.

Varesina-Varese 6-5 d.c.r. (0-0 t.s.).

Club Milano-Castellanzese 8-7 d.c.r. (1-1 t.s.) – Reti: 10′ pt Gritti (C), 19′ pt Fernandes (CM).

Palazzolo-Rovato Vertovese 0-1 – Rete: 39′ st Pelamatti.

Leon-Sant’Angelo 4-6 d.c.r. (1-1 t.s.) – Reti: 45′ pt Davighi (L), 28′ st Vassallo (S).

Gozzano-Milan 0-1 – Rete: 20′ st Sala.

(foto Varesina calcio/Enrico Scaringi)

