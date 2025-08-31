Calcio

INVERUNO – Pomeriggio soleggiato e caldo oggi al Comunale di Inveruno, dove la Caronnese di mister Michele Ferri ha disputato l’ultima amichevole prima dell’avvio ufficiale della stagione, in programma tra una settimana. Un test utile per provare schemi e soluzioni in vista dei prossimi impegni, che ha visto i rossoblù imporsi con una prova convincente.

La cronaca – La partita si è sbloccata subito: al 5’ Malvestio ha trovato il gol con una precisa conclusione dalla distanza che ha battuto il portiere di casa. Al 12’ è arrivata un’altra occasione con Corno, vicino al raddoppio dopo una bella azione corale. Tre minuti più tardi Colombo ha firmato il 2-0 con un diagonale rasoterra, servito ancora da Malvestio.

Nella ripresa, all’11’, è stato Iacovo a mettere la sua firma sul match, andando a segno con un tiro diagonale su assist di Serati. L’attaccante rossoblù ha poi chiuso la partita con la sua personale doppietta: spalle alla porta si è girato e ha insaccato, fissando il risultato finale.

Per la Caronnese un buon test, che lascia sensazioni positive a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale.

Inveruno-Caronnese 0-4

(foto: una fase del match)

