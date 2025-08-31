Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la marcia di avvicinamento della Caronnese all’inizio della stagione ufficiale di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15.30 la formazione di mister Michele Ferri sarà impegnata a Inveruno per una nuova amichevole, utile a dare continuità al lavoro svolto in queste settimane. La squadra rossoblù arriva a questo appuntamento dopo il test casalingo con il Fucina, disputato nei giorni scorsi al Comunale di Caronno Pertusella. La partita si è chiusa con il successo dei padroni di casa per 2-1, in un confronto che ha fornito buone indicazioni allo staff tecnico. In avvio subito pericolosa la Caronnese con Malvestio e Colombo, che al 15’ ha trovato il gol del vantaggio di testa su cross di Dugo. Prima dell’intervallo il Fucina ha pareggiato con una precisa conclusione da fuori area di Eberini. Nella ripresa è stato Tumino, al 7’, a riportare avanti i rossoblù con un rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere ospite.

Con l’impegno odierno a Inveruno prosegue quindi la serie di test estivi, in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

31082025