GARBAGNATE MILANESE – Continuano i controlli del comando di polizia locale di Garbagnate Milanese nei negozi garbagnatesi.

Negli ultimi giorni, gli agenti – diretti dal comandante Luca Leone – hanno riscontrato altre gravi violazioni igienico-sanitarie, specialmente in tre esercizi commerciali; ai titolari sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 60.000 euro. Inoltre, le attività sono state immediatamente segnalate ai medici dell’Ats per valutarne la chiusura o emettere le opportune prescrizioni.

Tra le irregolarità rilevate, prodotti scaduti; locali e attrezzature sporchi; cibo destinato alla vendita appoggiato per terra, accanto alla spazzatura o contaminato da insetti; bilance non a norma; dipendenti non regolarmente assunti; locali abusivamente adibiti a dormitorio; mancata esposizione dei prezzi, della data di scadenza e di altre informazioni necessarie ad evitare frodi; assenza di documentazioni obbligatorie, tra cui la presentazione agli uffici competenti della Scia (autocertificazione di inizio attività e dichiarazione del possesso dei requisiti per esercitare la professione), e conseguente vendita della merce senza il rilascio di documentazione fiscale. In seguito alle ispezioni, inoltre, verrà aperto un fascicolo di indagine per possibile traffico illecito di rifiuti.