Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 30 agosto, spiccano il lutto per la scomparsa di Valentino Ripamonti, figura storica dell’associazione carabinieri di Saronno, i danni causati dalla grandinata a Manera e l’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di droga e un’arma. Interesse anche per gli eventi religiosi e commerciali del fine settimana.

Saronno piange Valentino Ripamonti, volto storico dell’associazione carabinieri cittadina, scomparso dopo una vita dedicata al volontariato e all’impegno civile.

Sabato 30 agosto al santuario di Saronno si è svolta la cerimonia dedicata alla “Madonna che scioglie i nodi”, appuntamento spirituale molto partecipato dai fedeli.

Una violenta grandinata di 45 minuti ha colpito Manera, causando danni a piante, orti, tende e tapparelle, con numerose segnalazioni arrivate ai soccorsi.

Nel centro di Saronno è tornato lo Sbaracco di fine estate, con due giorni di supersaldi che hanno animato le vie dello shopping e richiamato molti visitatori.

Un controllo dei carabinieri ha portato alla scoperta di un chilo di droga e una pistola: l’uomo fermato aveva dimenticato la patente e la perquisizione a casa ha rivelato il nascondiglio.

