SARONNO – Si terranno martedì 2 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale Regina Pacis di via Roma i funerali di Valentino Ripamonti, 78 anni, volto storico del volontariato cittadino e colonna dell’associazione nazionale carabinieri. Figura conosciuta e stimata in città per il suo lungo e instancabile impegno con l’Associazione nazionale Carabinieri in congedo, Ripamonti è scomparso sabato 30 agosto, lasciando un grande vuoto nella comunità.

La celebrazione sarà preceduta dalla recita del rosario alle 14.45, sempre nella chiesa. La salma si trova ora nella Casa funeraria Miazzolo in via Manzoni 43.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio: in tanti hanno ricordato in queste ore il suo volto sorridente, la presenza costante alle manifestazioni pubbliche e l’impegno quotidiano per la sicurezza e il bene comune.

(foto di Armando Iannone)

