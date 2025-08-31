Città

SARONNO – Decine e decine di messaggi di cordoglio, tanti ricordi e aneddoti di momenti insieme di trasferte ed emergenze di vacanze e di servizi d’ordine pubblico.

E’ un weekend difficile per la comunità saronnese in lutto per la scomparsa di Valentino Ripamonti 78enne colonna del volontariato cittadino con il suo quotidiano impegno con la sezione cittadina dell’associazione nazionale carabinieri.

Ecco alcuni ricordi condivisi nelle ultime ore che saranno aggiornati nel corso della giornata

ILARIA PAGANI, SINDACA

Con profonda tristezza ho appreso la notizia della scomparsa di Valentino Ripamonti, volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

La sua dedizione, la disponibilità e il costante impegno a servizio della comunità resteranno un esempio prezioso per tutti noi. Valentino ha incarnato i valori di solidarietà e di spirito civico, offrendo il suo tempo e la sua esperienza per la sicurezza e il bene della nostra città.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità saronnese, esprimo la mia vicinanza e il più sentito cordoglio alla sua famiglia, agli amici e a tutta l’Associazione Nazionale Carabinieri. Saronno conserverà viva la memoria del suo esempio di cittadino e volontario al servizio degli altri. Con riconoscenza e stima

FRANCESCO LICATA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lo incontravo ogni mattina all’attraversamento pedonale della scuola Pizzigoni, dove ogni giorno faceva passare in sicurezza i bambini per andare a scuola. Migliaia negli anni, sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, sempre presente ed attento, tutti i giorni, sia con il bel tempo che con la burrasca. Era una certezza ed un punto di riferimento sia per i genitori che per i bambini. Ci mancherà, sia a scuola che in tutte le manifestazioni cittadine dove, come volontario nell’associazione Carabinieri, non ha mai fatto mancare il suo importante sostegno perché si potessero svolgere al meglio. Fai buon viaggio Valentino e grazie di tutto

GIANPIETRO GUAGLIANONE, CAPOGRUPPO

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e all’Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Saronno per questo improvviso lutto. Valentino è “andato avanti”.

Ho avuto modo di conoscerlo durante le molte attività in cui abbiamo collaborato e ho sempre apprezzato la sua schiettezza e la risolutezza con cui affrontava ogni problema.

Lo ricorderò per le sue qualità umane e per il suo instancabile impegno nella tanto amata Associazione nazionale Carabinieri.

