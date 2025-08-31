Cronaca

SARONNO – Con una lettera aperta, inviata a diverse testate locali, una mamma saronnese denuncia la disavventura di cui è stata vittima la figlia e chiede una risposta all’Amministrazione e più nello specifico alla sindaca Ilaria Pagani.

La missiva indirizzata proprio al primo cittadino parte con un dettagliato resoconto: “Egregio signor sindaco, mi permetto di scriverle come mamma, oltre che come cittadina. La sera del 28 agosto 2025 mia figlia rientrava da Milano in treno e, alle ore 21.30, giunta alla stazione di Saronno, è stata seguita da due uomini che, come spesso accade, stazionano nei pressi della stazione senza nulla da fare e si divertono a importunare i passanti. Mia figlia è stata pedinata fino a pochi metri da casa, a circa 200 metri dalla stazione, costretta a subire battute volgari e, soprattutto, lo spavento di avere due uomini che la seguivano. Ha solo 24 anni”.

Alla luce della vicenda ci sono domande specifiche alla sindaca: “Desidero quindi chiederle, egregio sindaco, quali interventi concreti, quali misure e quali programmi siano stati messi in atto dall’amministrazione per proteggere i cittadini che hanno riposto fiducia in lei e l’hanno votata. Se è giusto e doveroso occuparsi delle problematiche di chi vive situazioni difficili anche fuori dai nostri confini, ritengo al tempo stesso urgente e prioritario pensare alla nostra città: a Saronno, che ha bisogno di sicurezza e di interventi immediati. Nel suo programma elettorale aveva dichiarato di voler essere vicino ai cittadini, di rendere Saronno più vivibile, una città che non lascia indietro nessuno. Le chiedo dunque, senza tante parole ma con chiarezza: quali sono i fatti concreti?”.

