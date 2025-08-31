Città

SARONNO – Con due post, uno sulla sua pagina personale e uno sul gruppo “Freedom Flotilla”, il saronnese Dario Liotta ha annunciato la sua intenzione di partire con la Freedom Flotilla Italia. “Io partirò a fine mese- esordisce – prima non avrei potuto comunque, con la Freedom Flotilla Italia, parte della Freedom Flotilla Global”

Freedom Flotilla è una missione internazionale, pacifica e umanitaria, che vuole interrompere il blocco della Striscia di Gaza. “Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre – spiega il Post – da vari porti del Mediterraneo partiranno le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla: è la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia. La Flotilla sarà composta da decine di barche su cui partiranno delegazioni di attivisti e professionisti da 44 Paesi del mondo.”

Dario Liotta, saronnese e da sempre membro attivo del mondo politico e della società civile, ha annunciato l’intenzione di aderire con la propria barca, il Brucaliffo.

Il post condiviso sulla sua pagina Facebook e su quella “Freedom Flotilla” (nome utilizzato da tutte le operazioni che negli anni si sono susseguite per cercare di forzare il blocco) spiega le sue motivazioni, ma anche l’importanza e il valore civile e personale del suo gesto.

“Brucaliffo è la mia barca” spiega. “Una barca vecchia, dell’80. Non sono ricco, ma appena mi si è presentata l’opportunità – una piccola eredità – d’accordo con Dona, ho deciso di provare a ristrutturare una vecchia barca. L’ho scelta, l’ho trovata e ho coinvolto gli amici più cari nel progetto. Otto mesi in cantiere e poi tre anni di navigazione: Tirreno, Corsica, Baleari, Sardegna e di nuovo in Sicilia. Diverse traversie, tra cui il cambio del motore, molte navigazioni belle e appaganti.”

Ma oltre ai ricordi, il punto centrale del testo sono le motivazioni della sua scelta: “Oggi ho deciso di unirmi alla Freedom Flotilla Italia. Perché mi sarei sentito in colpa a non rimettere in gioco questo mio piccolo privilegio di fronte al massacro, al genocidio di un popolo intero. Sarei stato a disagio: ieri ho detto ‘chi se ne frega dei soldi, compriamo una barca e andiamo per mare’. Oggi dico: ‘chi se ne frega della barca, andiamo per mare per costruire una speranza per migliaia di persone’.”

Sentimenti che il saronnese riassume con un semplice: “Non si può stare a guardare.” “Cerco solo di spiegare – conclude – perché ho deciso di partire per Gaza con gli aiuti umanitari della Freedom Flotilla. A Brucaliffo hanno anche dato un nome di battaglia: Alawada, il ritorno. Bello. E questo è tutto: non si può stare a guardare.”

