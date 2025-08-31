Città

SARONNO – Questa sera, domenica 31 agosto, alle 22 piazza Libertà tornerà a riempirsi di rumore e di voci per la pace. Il gruppo 4 Passi di Pace invita i cittadini a partecipare alla manifestazione con pentole, coperchi, mestoli o qualsiasi oggetto che possa “rompere il silenzio” e richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza.

Al suono delle pentole si uniranno anche le campane di tutte le chiese di Saronno, come disposto dal prevosto, per amplificare il messaggio: “Restiamo umani, disertiamo il silenzio. Facciamo chiasso”, ricordando le parole di Papa Francesco.

Non è la prima volta che Saronno risponde a questo appello. Già lo scorso 27 luglio la piazza centrale aveva accolto centinaia di persone tra cittadini, associazioni e realtà locali, che avevano dato vita alla prima edizione di “Disertiamo il silenzio”. Un’iniziativa promossa a livello nazionale da Pax Christi e dalla rete 4 Passi di Pace, con lo scopo di denunciare l’uso della fame come arma e chiedere una presa di posizione chiara, anche al governo italiano, di fronte alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

“L’appuntamento di questa sera – spiegano gli organizzatori – vuole confermare l’attenzione e la vicinanza della comunità saronnese a chi soffre a causa del conflitto”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09