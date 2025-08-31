Softball

CARONNO PERTUSELLA – Saranno settimane intense per il settore giovanile della Rheavendors Caronno, impegnato nelle finali nazionali di softball con tutte e tre le categorie: Under 13, Under 16 e Under 19.

Il programma ha subito un primo cambiamento a causa del maltempo: le gare dell’Under 16, previste inizialmente per sabato 30 agosto, sono state rinviate a oggi domenica 31 agosto. A Caronno il calendario prevede alle 10 la sfida tra Caronno e Avigliana, seguita a distanza di 30 minuti dall’incontro Avigliana-La Loggia e, subito dopo, dal match tra La Loggia e Caronno.

Domenica 7 settembre toccherà invece alle altre due categorie. A San Bonifacio (Verona) si svolgeranno le finali dell’Under 13: alle 10 in campo Crazy Sambonifacese e Friuli ’81, poi la sfida tra Friuli ’81 e Caronno e infine il match Caronno-Crazy Sambonifacese.

Sempre domenica 7 settembre, ma a Caronno, andranno in scena le finali dell’Under 19. Si parte alle 11 con Caronno-Porta Mortara, quindi Porta Mortara-Grizzlies Torino e a chiudere Grizzlies Torino-Caronno.

Per la società caronnese si tratta di un traguardo importante, con tutte le squadre giovanili qualificate a livello nazionale, confermando il valore del vivaio e il lavoro portato avanti in questi anni.

(foto: una formazione giovanile della Rheavendors Caronno)

