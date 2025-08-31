Cogliate

COGLIATE – Cresce l’attesa in paese per l’avvio della nuova stagione di Bake Off Italia. Tra i protagonisti della tredicesima edizione, al via venerdì 5 settembre su Real Time, ci sarà infatti il cogliatese Marco Fusaro, 47 anni, direttore commerciale con la passione per la pasticceria.

Fusaro entra a far parte della schiera di sedici pasticceri amatoriali selezionati per sfidarsi sotto la celebre tensostruttura del talent, quest’anno guidato dalla nuova conduttrice Brenda Lodigiani. Un percorso che promette emozioni, prove creative e tanta competizione, con l’obiettivo di conquistare i giudici e il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Non è però la prima volta che Cogliate porta un suo rappresentante nel programma. Nel 2017, Paolo Patrizi, nato a Saronno e cresciuto in paese, aveva partecipato alla quinta edizione. Pluricampione italiano di trial in bicicletta e artista degli spettacoli acrobatici, Patrizi aveva affrontato con entusiasmo l’avventura televisiva, arrivando fino al quindicesimo posto. Nel suo percorso aveva portato in tv anche la sua formazione da pasticcere, maturata allo Ial di Saronno.

Tre anni dopo, nel 2020, era stato il turno di Samuele Vitorino, giovane cogliatese che aveva partecipato a Junior Bake Off Italia, la versione dedicata ai più piccoli, trasmessa con i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Pur non risultando tra i vincitori, Samuele aveva rappresentato con orgoglio la sua comunità.

Con Marco Fusaro, dunque, Cogliate conferma la sua passione per la pasticceria e il legame speciale con un programma televisivo che negli anni ha visto crescere molti talenti. Ora occhi puntati sulla nuova edizione, pronta a raccontare nuove sfide e nuove storie, con un pizzico di orgoglio locale in più.

