TRADATE – Una domenica dedicata allo sport e alla scoperta di una disciplina ricca di fascino. Domenica 31 agosto al centro commerciale Centrate di via Fornace Cortellezzi 14 arriva l’Hornets Open Day, l’iniziativa pensata per avvicinare grandi e piccoli al baseball.

L’evento propone un pomeriggio dinamico e coinvolgente, con la possibilità di cimentarsi in prove pratiche e conoscere da vicino le regole di uno sport giovane e sempre più apprezzato. I volontari della società sportiva Hornets guideranno i partecipanti, mettendo a disposizione attrezzature e spiegazioni per chi non ha mai avuto occasione di provare.

L’open day nasce con l’obiettivo di far conoscere il baseball sul territorio e offrire un’opportunità di svago a ragazzi e famiglie. Un’iniziativa che unisce divertimento e sport, invitando a scoprire una realtà in crescita anche a Tradate. La giornata sarà aperta a tutti.

