TRADATE – Oggi, domenica 31 agosto dalle 15 il Parco Pineta propone un pomeriggio speciale al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario di via ai Ronchi di Tradate, con attività pensate per grandi e piccoli tra natura, astronomia e racconti. L’iniziativa si svolgerà dalle 15 alle 19 e sarà per tutti l’occasione per vivere un’esperienza a contatto con l’ambiente e con il cielo stellato.

Il programma prevede diverse attività:

In natura : escursioni guidate lungo i sentieri dalle Guardie Ecologiche Volontarie, prove da esploratore, percorsi magici e altre avventure.

Astronomia : viaggio nell’EcoPlanetario con la proiezione “Dalle nebulose ai buchi neri” e visita al Sentiero del Sistema Solare.

Letture animate: alle 17 spazio a “Lettere dalla natura”, a cura di Letture con Virgola, con filastrocche, immagini e la ricerca di lettere nel bosco.

Un pomeriggio che unisce natura, scienza e fantasia, ideale per le famiglie e per chi vuole scoprire le bellezze del parco sotto punti di vista diversi.

