Comasco

TURATE – Attenzione alle strutture scolastiche passa anche dai dettagli. In vista della ripresa delle lezioni, il Comune ha deciso di sostituire i tendaggi delle aule della scuola media, ormai deteriorati. Per l’intervento, finanziato con i fondi comunali, è stato stanziato un importo complessivo di circa 17.000 euro.

L’obiettivo, ha sottolineato il sindaco Alberto Oleari, è quello di migliorare la qualità degli ambienti scolastici, offrendo spazi più accoglienti e funzionali agli studenti che li frequentano ogni giorno.

Non solo le aule: nelle ultime settimane è stata rinnovata anche la piccola palestra situata al secondo piano del palazzetto dello sport. Per questo intervento sono stati destinati circa 10.000 euro. La struttura sarà utilizzata sia dalle associazioni sportive del territorio sia dagli alunni per le attività didattiche.

(foto: dalla pagina facebook del comune)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09