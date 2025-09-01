Città

SARONNO – TRADATE – GERENZANO – CARONNO PERTUSELLA – Dopo una programmazione condivisa fra i comandi delle polizie locali di Busto Arsizio, capofila insieme ai Comuni di Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella, Ferno e Gerenzano, lunedì primo settembre si darà il “via” ufficiale ai servizi di pattugliamento straordinari relativi al progetto “Stazioni Sicure 2025” promosso dalla Prefettura di Varese e da Regione Lombardia e sottoscritto nel mese di giugno scorso da diversi Comuni della provincia dove le diverse Polizie locali, insieme e in maniera coordinata, andranno ad operare presso le rispettive stazioni ferroviarie attivando servizi di prossimità e controllo finalizzati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano.

L’adesione a tale protocollo, proposta dalla Prefettura di Varese ed oramai consolidata da alcuni anni, è finalizzata ad aumentare l’attività di presidio presso le stazioni ferroviarie e le fermate del trasporto pubblico per migliorare la sicurezza di tali luoghi sensibili. Regione Lombardia, come per gli anni scorsi, ha sostenuto tale progetto partecipando con una copertura finanziaria pari a 60.000 euro, suddivisi equamente fra i tre Comuni capofila (Varese, Busto Arsizio e Gallarate) a sostegno dei servizi straordinari che verranno effettuati.

Il progetto presentato dal Comune di Busto Arsizio prevede la realizzazione entro fine anno di oltre 120 servizi aggiuntivi di pattugliamento delle aree sensibili (stazioni ferroviarie e fermate trasporto pubblico) per circa 900 ore/uomo di lavoro straordinario nei comuni di Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella, Ferno e Gerenzano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09