Cronaca

COMASCO – Momenti di apprensione ieri sera all’Autogrill dell’area di servizio di Cadorago, lungo l’autostrada A9 Saronno-Como in direzione sud, dove un’auto parcheggiata ha preso fuoco. L’allarme è scattato attorno alle 22.40. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Como, Lomazzo e Appiano. Le fiamme, divampate rapidamente dal veicolo in sosta, hanno finito per coinvolgere anche una seconda macchina parcheggiata accanto.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente non si registrano feriti.

(foto vigili del fuoco: una fase dell’intervento dei pompieri nell’area dell’Autogrill lungo l’autostrada A9 Saronno-Como)

02092025