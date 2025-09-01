Calcio

SARONNO – Calcio Eccellenza, sabato mattina Agello decide l’amichevole Tritium-Fbc Saronno, è stata l’ultima uscita pre-stagionale dei biancocelesti. Epilogo 1-0 per i milanesi.

Pomeriggio domenicale soleggiato e caldo oggi al Comunale di Inveruno, dove la Caronnese di mister Michele Ferri ha disputato l’ultima amichevole prima dell’avvio ufficiale della stagione, in programma tra una settimana. Un test utile per provare schemi e soluzioni in vista dei prossimi impegni, che ha visto i rossoblù imporsi con una prova convincente. 4-0 per la Caronnese.

Calcio Coppa Italia Serie D: domenica primo turno con sorprese, la Varesina di Venegono Superiore avanti ai rigori sul Varese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una fase di Tritium-Fbc Saronno)

01092025