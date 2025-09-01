Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la prima settimana di preparazione per la Caronnese Women di mister Max Marsich è tempo di prima amichevole e prima trasferta: le rossoblù sono ospiti del Varese in una giornata particolarmente estiva contrassegnata da sole e temperature piuttosto alte.

La cronaca – Tocca a Codecà aprire le danze con il suo primo gol in Caronnese al 17′. Passano solo cinque minuti e al 22′ arriva il calcio di rigore a seguito di azione individuale di Barbini: dal dischetto è Abati ad insaccare. Rotazione di cambi già nella prima frazione di gioco dato il caldo e i carichi della prima settimana di lavoro. Nella ripresa le emozioni non mancano: le Women rossoblù subiscono al 6′ della ripresa il gol delle avversarie ma non demordono fino alla fine, andando avanti a spron battuto e chiudendo i giochi con due gol al 60′ con Marini e al 72′ con Codeca su azione ben orchestrata dalla squadra.

Parola al mister – “E’ stata la prima uscita stagionale”, afferma a fine partita Mister Marsich che guida la Caronnese Women ” è stata una buona prestazione e si sono iniziati ad intravvedere alcuni dettagli di gioco che andremo ad applicare al meglio nelle prossime settimane”.

Varese-Caronnese Women 1-4.

I prossimi appuntamenti

Ricordiamo i prossimi appuntamenti della Caronnese Women: sabato 6 settembre alle 15 le rossoblù ospiteranno al Comunale di corso della Vittoria l’Inter, sabato 13 settembre sempre alle 15, sempre a Caronno Pertusella sarà di scena il Como Women mentre il giorno successivo il calendario delle amichevoli si chiuderà con la trasferta a Vinovo contro la Juventus.

