Cronaca

SARONNO – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di ieri a Carimate, lungo strada delle Ginestre, dove un ciclista 62enne residente a Saronno è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto riportato da Areu, l’allarme è scattato alle 11 per l’investimento del ciclista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e un’ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense.

L’uomo, che ha riportato traumi non gravi, è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale di Desio per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi dei sinistro, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

01092025