CISLAGO – In questi giorni la cooperativa sociale Il Granello don Luigi Monza di Cislago sta per riaprire i battenti dopo le vacanze estive e Luca Landolfi, il direttore dei servizi educativi, racconta cosa è stato il 2025 nella prima metà dell’anno e soprattutto cosa avverrà nei prossimi mesi.

“Intanto ci tengo a precisare che la Cooperativa anche se nel mese di agosto ha i centri diurni chiusi lavora regolarmente, con i suoi 3 centri residenziali di Saronno, Uboldo e Fagnano Olona che sono aperti e poi con il ristorante e bar Inperfezione del parco degli Aironi che è stato aperto fino al 15 agosto e che adesso riaprirà con i primi di settembre”, inizia. “Attualmente sono attivi 5 Servizi di Formazione all’Autonomia e precisamente a Saronno, Cislago, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago e 5 Centri Socio Educativi di Saronno, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago. Queste unità oggi ospitano oltre 250 utenti.”

Il Granello non è solo Cse e Sfa ma molto altro: “Già da alcuni anni l’area educativa si è diversificata e si è evoluta, la prima esperienza di residenzialità l’abbiamo fatta con la microcomunità di Uboldo, poi con l’apertura di Edulab a Saronno abbiamo aperto una comunità alloggio ed in ultimo abbiamo deciso di aprire una comunità anche a Fagnano Olona. Ma voglio sottolineare che il Granello in tema di residenzialità ha da diversi anni anche attivo il servizio di palestra di Vita Indipendente a Turate e Fagnano Olona; sono due bellissime realtà che vede coinvolti circa 25 giovani con disabilità che sperimentano i primi passi verso un futuro abitativo alternativo.”

Anche l’esperienza del bar e ristorante INperfezione nel parco degli Aironi è stata molto significativa: “Io lo definisco il nostro fiore all’occhiello, l’abbiamo aperto nel 2022 rilevando una sala adibita a bar e spazio ristoro che però era chiusa da un po’ di tempo e l’abbiamo ristrutturata rendendola un vero e proprio locale ristorante e poi nel 2023 abbiamo arricchito quell’area con una grande tensostruttura ed uno chalet dove d’estate facciamo diversi eventi”

“Questa esperienza significa tante cose, la prima è l’opportunità di creare lavoro in casa nostra o comunque creare dei percorsi che siano le basi per apprendere competenze e conoscenze nel mondo della ristorazione; poi, cosa non da poco, avere uno spazio tutto nostro dove poter fare eventi con le nostre famiglie ed i nostri amici ed in ultimo dare una opportunità a chi vuole mangiare un pasto veloce a pranzo o trascorrere qualche ora festeggiando una loro ricorrenza in una sala dove buone pietanze vengono servite da persone meravigliose.”

” I progetti che la nostra cooperativa ha in cantiere sono tanti e posso sicuramente raccontare cosa accadrà a breve. Le prime novità verranno dalla realtà residenziale: a breve termineremo la ristrutturazione del lotto B di Edulab a Saronno ed in quel contesto avvieremo l’apertura di un’altra comunità-alloggio che ospiterà 5 persone; nel contempo apriremo due gruppi-appartamenti uno a Saronno ed uno a Turate, grazie alla fiducia di due famiglie che mettono a disposizione questi immobili per avviare percorsi per i loro familiari. Questa opportunità ci permette di sperimentare un percorso di residenzialità alternativo in cui un gruppo di persone convivono in un ambiente simile a una casa, con il supporto di operatori e educatori, per sviluppare autonomia nella gestione della vita quotidiana, tutto ciò in linea da quanto previsto dalle nuove normative in tema di “Dopo di noi”. Ma non finisce qui abbiamo una lunga lista di attesa per le frequenze dei centri diurni ed a tal proposito stiamo già valutando l’apertura di nuove strutture nella provincia di Como e di Varese prevedendo sia altri Sfa che Cse. Ed in ultimo stiamo realizzando una nuova proposta di unità di offerta sempre in tema di centri diurni che realizzeremo all’interno del lotto B di Edula”, continua.

Non va dimenticato anche lo spettacolo che la cooperativa ha portato in giro per l’Italia. “Il 2026 sarà l’anno del nuovo spettacolo! Dopo aver allestito in questi 10 anni i 4 spettacoli, “Pinocchio un bambino speciale”, “Un principe tra le stelle”, “Greaseland un mondo che brilla”, ed in ultimo lo show “Questo sono io” e dopo aver fatto un medley di tutti e quattro che abbiamo messo in scena per la prima volta nel teatro Re-Power di Milano avendo un grande successo di pubblico, con i nostri ragazzi, gli operatori ed i volontari stiamo allestendo un nuovo spettacolo, ma di questo mi piacerebbe parlarne tra qualche mese quando saremo pronti.”

Gli ulitimi appuntamenti teatrali vedranno la cooperativa impegnata in uno spettacolo-medley a settembre a Cislago e ad Ottobre al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Il Granello è anche una realtà che dà “lavoro” oltre al bar ristorante sia in un’area che definite “spazio lavoro” che nel reparto Stampa e Grafica.

“Sì, è proprio così. Noi siamo anche una Cooperativa di tipo B che mette a disposizione le proprie strutture a favore di persone con disabilità o in situazione di fragilità, dando loro la possibilità di sviluppare le proprie competenze lavorative all’interno di un laboratorio di assemblaggio e di grafica e stampa; anche in queste due aree stiamo avviando nuove collaborazioni con organizzazioni di settore che vogliono investire nel Granello e contemporaneamente abbiamo in cantiere nuovi progetti per creare nuove opportunità e per qualificare sempre di più gli interventi che vogliamo porre in essere”.

“Approfitto di questo spazio per fare a tutti i nostri educatori ed operatori, che voglio ricordare sono oltre cento persone, un “in bocca al lupo” per tutto le iniziative che abbiamo in cantiere, ne abbiamo proprio bisogno… ed in ultimo ricordare che la cooperativa il Granello è anche “famiglia” anzi una “grande famiglia” fatta di mamme, papà ed amici che prestano il loro tempo e le loro competenze mettendole quotidianamente a disposizione sotto forma di volontariato; e se in questi anni siamo cresciuti così tanto è grazie a tutti perché si può costruire il futuro solo avendo basi solide ed il Granello grazie a tutte queste persone ha fondamenta solidissime”, conclude.

