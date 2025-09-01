Cronaca

COGLIATE – Momenti di apprensione ieri sera a Cogliate per un’emergenza sanitaria in via Pascoli, dove è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Areu in supporto ad ambulanza e automedica giunte in codice rosso.

L’arrivo dell’elicottero non è passato inosservato: il velivolo ha volteggiato sopra il centro abitato attirando l’attenzione non solo degli abitanti di Cogliate ma anche di diversi paesi del circondario, prima di atterrare nell’area verde di via Pascoli, dove si trova la pista ovale per le bici. Ad accusare il malore è stata una donna residente in una delle palazzine poco distanti dall’area di atterraggio. Sul posto, oltre ai sanitari, anche una pattuglia dei carabinieri di Cesano Maderno.

La donna è stata caricata in ambulanza e trasferita sull’elisoccorso, decollato poco dopo in direzione dell’ospedale San Gerardo di Monza.

(foto archivio)

