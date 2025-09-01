Ieri a Saronno: ragazza molesta e seguita dalla stazione. Ciclista ferito gravemente. Cibo a terra in negozio.
1 Settembre 2025
SARONNO – Dalla zona stazione 24enne seguita fino a casa e molestata verbalmente. La madre scrive alla sindaca.
Saronno, 24enne seguita fino a casa e molestata verbalmente. La madre scrive alla sindaca
Nel circondario, grave incidente in corso Berlinguer a Solaro: soccorso 64enne.
Nel vicino Milanese, negli ultimi giorni, gli agenti della polizia locale – diretti dal comandante Luca Leone – hanno riscontrato altre gravi violazioni igienico-sanitarie, specialmente in tre esercizi commerciali; ai titolari sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 60.000 euro. Inoltre, le attività sono state immediatamente segnalate ai medici dell’Ats per valutarne la chiusura o emettere le opportune prescrizioni.
Controlli igienici della polizia locale nei negozi: cibo a terra, bilance irregolari, locali dormitorio
(foto: l’incidente avvenuto alla periferia di Solaro, un ciclista è rimasto gravemente ferito)
