Città

SARONNO – Dalla zona stazione 24enne seguita fino a casa e molestata verbalmente. La madre scrive alla sindaca.

Nel circondario, grave incidente in corso Berlinguer a Solaro: soccorso 64enne.

Nel vicino Milanese, negli ultimi giorni, gli agenti della polizia locale – diretti dal comandante Luca Leone – hanno riscontrato altre gravi violazioni igienico-sanitarie, specialmente in tre esercizi commerciali; ai titolari sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 60.000 euro. Inoltre, le attività sono state immediatamente segnalate ai medici dell’Ats per valutarne la chiusura o emettere le opportune prescrizioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: l’incidente avvenuto alla periferia di Solaro, un ciclista è rimasto gravemente ferito)

01092025