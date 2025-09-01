iltra2

LONATE CEPPINO – Anche per il 2025 il Comune di Lonate Ceppino ha deciso di destinare l’intero fondo messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della famiglia alle famiglie residenti sul territorio che abbiano iscritto i propri figli a un centro estivo presente in paese. La misura riguarda bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni e intende sostenere le spese di frequenza dei centri estivi con funzione educativa e ricreativa.

Le famiglie interessate potranno presentare la richiesta di rimborso entro e non oltre il 30 settembre, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune. Alla domanda dovranno essere allegati:

la ricevuta di iscrizione al centro estivo frequentato nell’estate 2025,

le ricevute di pagamento delle settimane di frequenza,

l’informativa privacy firmata.

Il Comune precisa che la mancanza di uno di questi documenti comporterà la non accettazione della richiesta. Inoltre, il bonus verrà erogato fino a esaurimento dei fondi disponibili e l’importo destinato a ciascun richiedente sarà calcolato in base al numero complessivo di domande pervenute entro la scadenza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Area Servizi alla Persona chiamando lo 0331/841288 int.1 oppure scrivendo a [email protected].

(foto archivio: il Comune di Lonate Ceppino)

