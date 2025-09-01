Lonate Ceppino: aperte le domande di rimborso per i centri estivi 2025
1 Settembre 2025
LONATE CEPPINO – Anche per il 2025 il Comune di Lonate Ceppino ha deciso di destinare l’intero fondo messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della famiglia alle famiglie residenti sul territorio che abbiano iscritto i propri figli a un centro estivo presente in paese. La misura riguarda bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni e intende sostenere le spese di frequenza dei centri estivi con funzione educativa e ricreativa.
Le famiglie interessate potranno presentare la richiesta di rimborso entro e non oltre il 30 settembre, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune. Alla domanda dovranno essere allegati:
-
la ricevuta di iscrizione al centro estivo frequentato nell’estate 2025,
-
le ricevute di pagamento delle settimane di frequenza,
-
l’informativa privacy firmata.
Il Comune precisa che la mancanza di uno di questi documenti comporterà la non accettazione della richiesta. Inoltre, il bonus verrà erogato fino a esaurimento dei fondi disponibili e l’importo destinato a ciascun richiedente sarà calcolato in base al numero complessivo di domande pervenute entro la scadenza.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Area Servizi alla Persona chiamando lo 0331/841288 int.1 oppure scrivendo a [email protected].
(foto archivio: il Comune di Lonate Ceppino)
01092025